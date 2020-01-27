Укрпочта опровергла сообщения об уничтожении посылок из Китая
27 января, 2020, 15:56
27 января Укрпочта официально опровергла сообщения СМИ о том, что якобы будут сжигать все посылки из Китая из-за эпидемии коронавируса
Об этом сообщает пресс-служба ГП "Укрпочта".
В пресс-службе компании напомнили, что из-за распространения коронавируса в Китае Всемирная организация здравоохранения не вводила запретов для международной торговли и перемещения товаров через границы государств.
"Мы следим за ситуацией и находимся на постоянной связи с Министерством здравоохранения в Украине и нашими партнерами в Китае. Никаких доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано", - сообщили в компании.
В ГП "Укрпочта" подчеркнули необходимость доверять только официальным источникам и не распространять ложную информацию.