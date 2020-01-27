Укрпочта опровергла сообщения об уничтожении посылок из Китая

27 января, 2020, 15:56

27 января Укрпочта официально опровергла сообщения СМИ о том, что якобы будут сжигать все посылки из Китая из-за эпидемии коронавируса

Об этом сообщает пресс-служба ГП "Укрпочта".

В пресс-службе компании напомнили, что из-за распространения коронавируса в Китае Всемирная организация здравоохранения не вводила запретов для международной торговли и перемещения товаров через границы государств.

"Мы следим за ситуацией и находимся на постоянной связи с Министерством здравоохранения в Украине и нашими партнерами в Китае. Никаких доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано", - сообщили в компании.

В ГП "Укрпочта" подчеркнули необходимость доверять только официальным источникам и не распространять ложную информацию.