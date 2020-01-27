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Espreso.tvОбществоУ Хорошковского влияние в СБУ и на таможне, - председатель комитета Рады

У Хорошковского влияние в СБУ и на таможне, - председатель комитета Рады

Было бы несправедливо сказать, что влияния Хорошковского на таможне и в СБУ вообще нет

Об этом заявил председатель комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский в интервью РБК-Украина .

Монастырский ответил на вопрос влияет ли на процессы в СБУ и на таможне бывший глава этих ведомств Валерий Хорошковский.

"Хорошковский, насколько всем известно, советник Офиса президента. В частности Богдан об этом говорил в своих интервью. Я лично не пользовался услугами Хорошковского в плане рекомендаций. Это один из тех людей, которых я имел в виду, когда говорил о руководителях структуры, которые, уходя с должности, серьезно остаются в орбите власти ", - сказал он.

По его словам, было бы несправедливо сказать, что влияния Хорошковского вообще нет.

"Мне кажется, что влияние есть, но он однозначно не решающий", - добавил Монастырский.

Отметим, что Хорошковский был председателем Государственной таможенной службы в 2007-2009 годах и председателем Службы безопасности Украины в 2010-2012 годах.

 

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