Стычка возле ОГА в Харькове: минимум двое пострадавших - полиция

27 января, 2020, 18:42

По факту конфликта, возникшего во время акции, открыто два уголовных производства

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Во время мероприятия произошла небольшая потасовка, которая была локализована силами полиции. В ходе акции неизвестные распылили слезоточивый газ, в результате чего за медицинской помощью обратились 38-летний гражданин и полицейский. Также пострадавший гражданин сообщил в полицию о том, что его ударили и брызнули в лицо из газового баллончика", - сказали правоохранители.

Напомним, 27 января у облгосадминистрации прошло собрание граждан. Во время мероприятия произошла стычка, которая была локализована силами полиции.