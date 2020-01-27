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Espreso.tvОбществоСтычка возле ОГА в Харькове: минимум двое пострадавших - полиция

Стычка возле ОГА в Харькове: минимум двое пострадавших - полиция


фото: Нацполіція
По факту конфликта, возникшего во время акции, открыто два уголовных производства

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Во время мероприятия произошла небольшая потасовка, которая была локализована силами полиции. В ходе акции неизвестные распылили слезоточивый газ, в результате чего за медицинской помощью обратились 38-летний гражданин и полицейский. Также пострадавший гражданин сообщил в полицию о том, что его ударили и брызнули в лицо из газового баллончика", - сказали правоохранители.

Напомним, 27 января у облгосадминистрации прошло собрание граждан. Во время мероприятия произошла стычка, которая была локализована силами полиции.

 
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