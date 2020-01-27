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Espreso.tvОбществоРабочие завода Коломойского перекрыли въезды в главный офис ПриватБанка

Рабочие завода Коломойского перекрыли въезды в главный офис ПриватБанка


фото: fb
Работники Никопольского завода ферросплавов снова пикетируют главный офис ПриватБанка в Днепре

Об этом пресс-секретарь банка Олег Серга написал в Facebook.

По его словам, работники завода перекрыли въезды в главный офис. Работники ПриватБанка вызвали полицию. Правоохранители ведут переговоры с пикетчиками.

  • Напомним, работники завода начали пикетировать главный офис ПриватБанка в Днепре в сентябре прошлого года. В ноябре они присоединились к митингам под Нацбанком в Киеве.
  • Как сообщалось, 28 августа 2019 года Хозяйственный суд Днепропетровской области утвердил мировое соглашение между Национальным банком и Никопольским заводом ферросплавов. Инициатором был НЗФ. Согласно договору, завод обязывался погасить задолженность ПриватБанка по кредиту рефинансирования в размере 21,8 млн грн.
  • 6 сентября завод досрочно погасил задолженность, хотя суд дал ему на это 12 месяцев. В сентябре НЗФ подал в Хозяйственный суд Киева иск с целью взыскать с ПриватБанка задолженность в размере 21,8 млн грн.
  • 17 декабря суд удовлетворил иск завода в банк. ПриватБанк обжаловал это решение.
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