Рабочие завода Коломойского перекрыли въезды в главный офис ПриватБанка
27 января, 2020, 11:33
Работники Никопольского завода ферросплавов снова пикетируют главный офис ПриватБанка в Днепре
Об этом пресс-секретарь банка Олег Серга написал в Facebook.
По его словам, работники завода перекрыли въезды в главный офис. Работники ПриватБанка вызвали полицию. Правоохранители ведут переговоры с пикетчиками.
- Напомним, работники завода начали пикетировать главный офис ПриватБанка в Днепре в сентябре прошлого года. В ноябре они присоединились к митингам под Нацбанком в Киеве.
- Как сообщалось, 28 августа 2019 года Хозяйственный суд Днепропетровской области утвердил мировое соглашение между Национальным банком и Никопольским заводом ферросплавов. Инициатором был НЗФ. Согласно договору, завод обязывался погасить задолженность ПриватБанка по кредиту рефинансирования в размере 21,8 млн грн.
- 6 сентября завод досрочно погасил задолженность, хотя суд дал ему на это 12 месяцев. В сентябре НЗФ подал в Хозяйственный суд Киева иск с целью взыскать с ПриватБанка задолженность в размере 21,8 млн грн.
- 17 декабря суд удовлетворил иск завода в банк. ПриватБанк обжаловал это решение.
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