Завод Коломойского на год выкупил парковку возле главного офиса ПриватБанка в Днепре

21 ноября, 2019, 13:56

Никопольский завод ферросплавов на аукционе в ProZorro купил на год право на эксплуатацию парковки возле главного офиса ПриватБанка в Днепре

Такое действие нацелено на дестабилизацию работы банка, заявили в финансовом учреждении, передает Интерфакс-Украина .

"Аренда площадки для парковки перед офисом банка ферросплавным заводом, который никогда не предоставлял услуги по организации парковки в городе, является очередной попыткой дестабилизации работы крупнейшего банка страны", - прокомментировали в ПриватБанке результаты аукциона в ProZorro.

19 ноября НЗФ купил на аукционе право на годовую эксплуатацию парковки на 144 машины возле главного офиса ПриватБанка в Днепре, который на этой парковке недавно пикетировали работники завода. При стартовой цене в 86,4 тыс. грн НЗФ предложил 1,005 млн грн. На лот претендовали ПриватБанк (его максимальное предложение - 1 млн грн), профсоюз сотрудников главного офиса ПриватБанка (251 тыс. грн), ООО Роман Овчаров (240 тыс. грн) и связанный с Коломойским Днепроазот (1,003 млн грн).

В мая 2018 года Нацбанк Украины подал в Хозяйственный суд Днепропетровской области исковое заявление об обращении взыскания на движимое имущество, принадлежащее НЗФ. Это имущество было передано в залог в качестве обеспечения обязательств ПриватБанка по кредиту рефинансирования.

Хозсуд Днепропетровской области 28 августа 2019 утвердил мировое соглашение между НБУ и НЗФ, инициатором которой выступил НЗФ. Завод обязался погасить за 12 месяцев весь долг 21 млн грн равными частями без комиссии, однако уже 6 сентября досрочно выполнил обязательства перед НБУ.

Однако 20 сентября около 500 рабочих НЗФ приехали на 10 автобусах в главный офис ПриватБанка с протестом против мирового соглашения НЗФ с Нацбанком, связанной с кредитом рефинансирования ПриватБанка.

НБУ заявил, что протест под главным офисом ПриватБанка, который не является стороной мирового соглашения, является провокацией и попыткой давления на банк. Он также добавил, что заявления руководства завода о невозможности выплаты зарплаты работникам через соглашения являются безосновательными.

ПриватБанк 11 октября в судебном порядке потребовал от НЗФ как от организатора многодневного пикета главного офиса банка в Днепре полного возмещения расходов не эвакуацию более 300 сотрудников центра поддержки клиентов банка.

По состоянию на 19 ноября работники ферросплавных заводов, связанных с Коломойским, пикетировали киевский офис ПриватБанка.