Правительство будет предоставлять "инвестиционную няню" и для украинских инвесторов, - Милованов

27 января, 2020, 10:30

Программа от правительства "Инвестиционная няня" будет работать не только для иностранных, но и для отечественных инвесторов, готовых вложить в страну от $ 100 млн

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в эфире "Свободы слова" Савика Шустера, передает Укринформ .

"Президент сам нарушил на совещании этот вопрос - а что касается украинских инвесторов? Это первый вопрос, самое главное. Мы должны поддержать тех, кто уже есть в Украине", - сказал он.

По словам Милованова, проект "Инвестиционная няня" дает возможность инвестору подписать с Кабинетом министров отдельное соглашение об условиях ведения бизнеса.

"Эти предложения могут включать, например, налоговые какие-то преференции, а могут включать гарантии пропускной способности в портах. Или, например, что правительство инвестирует в Укрзализныцю для того, чтобы они протянули железную дорогу конкретно под предприятие. То есть, полные пакеты", - рассказал он.

Также инвесторы, готовые приватизировать предприятия стоимостью от 10 млн грн и выше, будут избавлены от уплаты налога на прибыль в течение 10 лет.