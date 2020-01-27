 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПравительство будет предоставлять "инвестиционную няню" и для украинских инвесторов, - Милованов

Правительство будет предоставлять "инвестиционную няню" и для украинских инвесторов, - Милованов


фото: ictv
Программа от правительства "Инвестиционная няня" будет работать не только для иностранных, но и для отечественных инвесторов, готовых вложить в страну от $ 100 млн

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в эфире "Свободы слова" Савика Шустера, передает Укринформ .

"Президент сам нарушил на совещании этот вопрос - а что касается украинских инвесторов? Это первый вопрос, самое главное. Мы должны поддержать тех, кто уже есть в Украине", - сказал он.

По словам Милованова, проект "Инвестиционная няня" дает возможность инвестору подписать с Кабинетом министров отдельное соглашение об условиях ведения бизнеса.

"Эти предложения могут включать, например, налоговые какие-то преференции, а могут включать гарантии пропускной способности в портах. Или, например, что правительство инвестирует в Укрзализныцю для того, чтобы они протянули железную дорогу конкретно под предприятие. То есть, полные пакеты", - рассказал он.

Также инвесторы, готовые приватизировать предприятия стоимостью от 10 млн грн и выше, будут избавлены от уплаты налога на прибыль в течение 10 лет.

  • Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что украинская власть подготовила программу "Investment nanny", чтобы стимулировать иностранные компании инвестировать в Украину.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 января, 2020 понедельник

26 января, 2020 воскресенье

больше новостей

27 января, 2020 понедельник

26 января, 2020 воскресенье

25 января, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать