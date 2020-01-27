Правительство будет предоставлять "инвестиционную няню" и для украинских инвесторов, - Милованов
Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в эфире "Свободы слова" Савика Шустера, передает Укринформ .
"Президент сам нарушил на совещании этот вопрос - а что касается украинских инвесторов? Это первый вопрос, самое главное. Мы должны поддержать тех, кто уже есть в Украине", - сказал он.
По словам Милованова, проект "Инвестиционная няня" дает возможность инвестору подписать с Кабинетом министров отдельное соглашение об условиях ведения бизнеса.
"Эти предложения могут включать, например, налоговые какие-то преференции, а могут включать гарантии пропускной способности в портах. Или, например, что правительство инвестирует в Укрзализныцю для того, чтобы они протянули железную дорогу конкретно под предприятие. То есть, полные пакеты", - рассказал он.
Также инвесторы, готовые приватизировать предприятия стоимостью от 10 млн грн и выше, будут избавлены от уплаты налога на прибыль в течение 10 лет.
- Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что украинская власть подготовила программу "Investment nanny", чтобы стимулировать иностранные компании инвестировать в Украину.
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