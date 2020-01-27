 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНе китайский: в Украине зафиксировали один случай коронавируса

Не китайский: в Украине зафиксировали один случай коронавируса


фото: ukrainianwall
По результатам исследования образцов больных, доставленных в вирусологическую лабораторию Государственное учреждение "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины", подтвержден один случай не китайского коронавируса

Об этом сообщает пресс-служба учреждения на странице в Facebook.

"За эпидсезон 2019-2020 гг. учреждениями здравоохранения, осуществляющими дозорный эпидемиологический надзор за больными гриппоподобные заболевания (ГПЗ) и тяжелые ОРЗ (ТОРИ), доставлено в вирусологическую лабораторию ГУ" КМЛЦ МЗ Украины "73 образца для исследования на грипп . По результатам исследований 67 образцов, проведенных методом ПЦР, получено 12 положительных результатов: грипп А (H1N1) - 3, грипп А нетипований - 1, грипп В - 3, аденовирус- 2, бокавирус - 1, коронавирус (не является новым китайским коронавируса ) - 1 и риновирусы - 1 ", - говорится в сообщении.

Напомним, что глава ВОЗ срочно вылетел в Китай из-за коронавируса.

  • Напомним, 26 января эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая заявили, что новый опасный коронавирус происходит с рынка морепродуктов в городе Ухань.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 января, 2020 понедельник

больше новостей

27 января, 2020 понедельник

26 января, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать