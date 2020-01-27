Не китайский: в Украине зафиксировали один случай коронавируса

Об этом сообщает пресс-служба учреждения на странице в Facebook.

"За эпидсезон 2019-2020 гг. учреждениями здравоохранения, осуществляющими дозорный эпидемиологический надзор за больными гриппоподобные заболевания (ГПЗ) и тяжелые ОРЗ (ТОРИ), доставлено в вирусологическую лабораторию ГУ" КМЛЦ МЗ Украины "73 образца для исследования на грипп . По результатам исследований 67 образцов, проведенных методом ПЦР, получено 12 положительных результатов: грипп А (H1N1) - 3, грипп А нетипований - 1, грипп В - 3, аденовирус- 2, бокавирус - 1, коронавирус (не является новым китайским коронавируса ) - 1 и риновирусы - 1 ", - говорится в сообщении.

Напомним, что глава ВОЗ срочно вылетел в Китай из-за коронавируса.