Украинский пианистку номинировали на Грэмми в двух номинациях
Об этом сообщает "Радио Исландия" в Facebook.
"Через несколько дней состоится шестьдесят вторая церемония награждения музыкальной премии "Грэмми", и мы с радостью сообщаем, что среди номинантов в категории "Классическая музыка" - украинская пианистка Надежда Шпаченко, которая заявлена сразу в двух номинациях: "Лучшая книга" и "Продюсер года в классической музыке" за альбом The Poetry Of Places", - говорится в сообщении.
Надежда является профессором музыки в Калифорнийском государственном политехническом университете в Помоне.
В Америке она известна активным выполнением современной музыки. На ее счету премьерные исполнения произведений Эллиотта Картера, Джорджа Крама, Тома Флаэрти, Юрия Ищенко, Яниса Ксенакиса и других.
Во время своих концертов Надежда исполняет произведения за роялем, но играет также и на игрушечных фортепиано, клавесине и перкуссии. Ее выступления сопровождаются декламацией, игрой на синтезаторе, а также мультимедийными материалами.
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