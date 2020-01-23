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Espreso.tvОбществоУкраинский пианистку номинировали на Грэмми в двух номинациях

Украинский пианистку номинировали на Грэмми в двух номинациях


фото: Надія Шпаченко/Facebook
Украинская пианистка Надежда Шпаченко заявлена сразу в двух номинациях: "Лучшая книга" и "Продюсер года в классической музыке" в категории "Классическая музыка на Грэмми-2020

Об этом сообщает "Радио Исландия" в Facebook.

"Через несколько дней состоится шестьдесят вторая церемония награждения музыкальной премии "Грэмми", и мы с радостью сообщаем, что среди номинантов в категории "Классическая музыка" - украинская пианистка Надежда Шпаченко, которая заявлена сразу в двух номинациях: "Лучшая книга" и "Продюсер года в классической музыке" за альбом The Poetry Of Places", - говорится в сообщении.

Надежда является профессором музыки в Калифорнийском государственном политехническом университете в Помоне.

В Америке она известна активным выполнением современной музыки. На ее счету премьерные исполнения произведений Эллиотта Картера, Джорджа Крама, Тома Флаэрти, Юрия Ищенко, Яниса Ксенакиса и других.

Во время своих концертов Надежда исполняет произведения за роялем, но играет также и на игрушечных фортепиано, клавесине и перкуссии. Ее выступления сопровождаются декламацией, игрой на синтезаторе, а также мультимедийными материалами.

 

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