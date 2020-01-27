Глава Херсонской ОГА поддержал марш татар на Крым

27 января, 2020, 17:45

Председатель Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев прокомментировал инициативу крымских татар провести в мае ненасильственную акцию похода на аннексированный полуостров "Мир - против насилия и оккупации. Марш достоинства"

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Я слышал об этой инициативе крымских татар. Для меня Крым всегда был, есть и будет украинским. И, безусловно, мы вернем украинские государственные флаги на админздания и в Симферополе, и в Севастополе. Я думаю, что мы сегодня вместе с международным сообществом должны употреблять те действенные меры, которые помогут нам вернуть Крым. Крым может и должен быть частью международной адженды (повестки дня)", - сказал Гусев во время брифинга 27 января.

Он также отметил, что весной в Херсоне планируют провести дни Крыма.

"Мы планируем в марте проведение дней Крыма в Херсоне, куда будем приглашать представителей Меджлиса крымскотатарского народа. Мы об этом говорили с представителем президента в АРК", - отметил Гусев.