Глава Херсонской ОГА поддержал марш татар на Крым
Об этом сообщает Радио Свобода.
"Я слышал об этой инициативе крымских татар. Для меня Крым всегда был, есть и будет украинским. И, безусловно, мы вернем украинские государственные флаги на админздания и в Симферополе, и в Севастополе. Я думаю, что мы сегодня вместе с международным сообществом должны употреблять те действенные меры, которые помогут нам вернуть Крым. Крым может и должен быть частью международной адженды (повестки дня)", - сказал Гусев во время брифинга 27 января.
Он также отметил, что весной в Херсоне планируют провести дни Крыма.
"Мы планируем в марте проведение дней Крыма в Херсоне, куда будем приглашать представителей Меджлиса крымскотатарского народа. Мы об этом говорили с представителем президента в АРК", - отметил Гусев.
- Председатель Меджлиса отметил, что в первых рядах будут идти члены Меджлиса, народные депутаты, западные партнеры. Чубаров не исключает, что возможен силовой вариант прорыва на аннексированный полуостров .
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