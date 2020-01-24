Убийство Шеремета: Дугарь теперь под ночным домашним арестом
24 января, 2020, 16:26
Ходатайство адвокатов удовлетворили частично. Вместо круглосуточного домашнего ареста назначили ночной: с 20 вечера до 7 утра.
Печерский районный суд Киева 24 января рассмотрел ходатайство защиты об изменении меры пресечения военному медику Яне Дугарь, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета
Об этом передает Еспресо.TV.
Ходатайство адвокатов удовлетворили частично. Вместо круглосуточного домашнего ареста назначили ночной: с 20 вечера до 7 утра.
Следующее заседание по делу состоится 8 февраля.
- Печерский районный суд Киева допросил трех свидетелей по делу подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь.
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