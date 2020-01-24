 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУбийство Шеремета: Дугарь теперь под ночным домашним арестом

Убийство Шеремета: Дугарь теперь под ночным домашним арестом


фото: lb.ua
Печерский районный суд Киева 24 января рассмотрел ходатайство защиты об изменении меры пресечения военному медику Яне Дугарь, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета

Об этом передает Еспресо.TV.

Ходатайство адвокатов удовлетворили частично. Вместо круглосуточного домашнего ареста назначили ночной: с 20 вечера до 7 утра.
Следующее заседание по делу состоится 8 февраля.

  • Печерский районный суд Киева допросил трех свидетелей по делу подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 января, 2020 пятница

больше новостей

24 января, 2020 пятница

23 января, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать