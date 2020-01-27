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Espreso.tvОбществоДело Гандзюк: Левину выбирают меру пресечения в Болгарии

Дело Гандзюк: Левину выбирают меру пресечения в Болгарии

Болгарская прокуратура просит суд арестовать Алексея Левина, фигуранта дела об убийстве херсонской активистки Катерины Гандзюк, суд состоится сегодня

Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Болгарии,

Сообщается, что районный прокурор Бургаса подал в суд ходатайство о временном аресте Левина сроком на 40 дней. Прокуратура уточняет, что Левин был задержан 25 января на срок 72 часов для обеспечения его дальнейшей экстрадиции в Украину.

Болгарская прокуратура указывает, что инкриминируемые Левину преступления в Украине наказываются лишением свободы на срок от 7 до 10 лет. Кроме того, такое преступление согласуется с Уголовным кодексом Болгарии, который предусматривает наказание от 3 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

В ходатайстве, поданном в суд, указывается, что есть реальная опасность того, что Левин может попытаться скрыться от следствия. В поддержку этого тезиса приведен тот факт, что он покинул Украину с целью избежать правосудия.

Суд по делу Левина должен был начаться в 17:00 по Киеву.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина просит Болгарию об экстрадиции Левина.

  • Правоохранительные органы Болгарии сообщили детали задержания предполагаемого организатора убийства херсонской активистки Катерины Гандзюк Алексея Левина.
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