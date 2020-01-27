Дело Гандзюк: фигурант Левин изменил внешность - полиция Болгарии
Об этом шла речь на брифинге болгарской полиции, передает "Слидство.Инфо".
"Левин изменил внешность так, что был не похож на фото из Интерпола. Его удалось идентифицировать по отпечаткам пальцев", - сообщили на брифинге в Болгарии.
Во время задержания Левина у него дома изъяли два паспорта - местный и зарубежный. Ему запретили покидать территорию страны, вскоре суд будет решать вопрос о его экстрадиции.
Кроме того, болгарские полицейские рассказали, что Левин попал в Болгарию через Румынию в 2018 году. Он пешком пересек границу в населенном пункте Дуранкулак. В Болгарии, по утверждениям правоохранителей, он официально нигде не регистрировался.
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24 января в Болгарии задержали подозреваемого в организации нападения на Катерину Гандзюк - Алексея Москаленко (Левина). Украина уже работает над экстрадицией главного подозреваемого из Болгарии и надеется на ускоренную процедуру, ведь в противном случае сроки могут занять годы.
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