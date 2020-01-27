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Espreso.tvОбществоДело Гандзюк: фигурант Левин изменил внешность - полиция Болгарии

Дело Гандзюк: фигурант Левин изменил внешность - полиция Болгарии

Правоохранительные органы Болгарии сообщили детали задержания предполагаемого организатора убийства херсонской активистки Катерины Гандзюк Алексея Левина

Об этом шла речь на брифинге болгарской полиции, передает "Слидство.Инфо".

"Левин изменил внешность так, что был не похож на фото из Интерпола. Его удалось идентифицировать по отпечаткам пальцев", - сообщили на брифинге в Болгарии.

Во время задержания Левина у него дома изъяли два паспорта - местный и зарубежный. Ему запретили покидать территорию страны, вскоре суд будет решать вопрос о его экстрадиции.

Кроме того, болгарские полицейские рассказали, что Левин попал в Болгарию через Румынию в 2018 году. Он пешком пересек границу в населенном пункте Дуранкулак. В Болгарии, по утверждениям правоохранителей, он официально нигде не регистрировался.

  • 24 января в Болгарии задержали подозреваемого в организации нападения на Катерину Гандзюк - Алексея Москаленко (Левина). Украина уже работает над экстрадицией главного подозреваемого из Болгарии и надеется на ускоренную процедуру, ведь в противном случае сроки могут занять годы.

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