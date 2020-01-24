Убийство Гандзюк: в Болгарии задержан подозреваемый в нападении

24 января, 2020, 21:39

В Болгарии задержали подозреваемого в причастности к нападению на активистку Екатерину Гандзюк - Алексея Москаленко (Левина)

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

"Только что работниками правоохранительных органов Болгарии вместе с представителями Офиса Генерального прокурора и Службы безопасности Украины на территории Болгарии задержан Алексей Москаленко (Левин), который разыскивается по подозрению в причастности к нападению на Е. Гандзюк", - говорится в сообщении.