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Espreso.tvОбществоУбийство Гандзюк: в Болгарии задержан подозреваемый в нападении

Убийство Гандзюк: в Болгарии задержан подозреваемый в нападении

В Болгарии задержали подозреваемого в причастности к нападению на активистку Екатерину Гандзюк - Алексея Москаленко (Левина)

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

"Только что работниками правоохранительных органов Болгарии вместе с представителями Офиса Генерального прокурора и Службы безопасности Украины на территории Болгарии задержан Алексей Москаленко (Левин), который разыскивается по подозрению в причастности к нападению на Е. Гандзюк", - говорится в сообщении.

  • Правоохранители задержали бывшего помощника нардепа Игоря Павловского, обвиняемого по делу Екатерины Гандзюк, по подозрению в руководстве преступной организацией.
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