Associated Press опубликовало посвященную устранению Йованович полуторачасовую беседу Трампа с людьми Джулиани

26 января, 2020, 10:21

Американское информационное агентство Associated Press выложило в свободный доступ запись продолжительностью 1 час 23 минут с голосами, похожими на Дональда Трампа и приближенных к его адвокату Рудольфу Джулиани предпринимателей Льва Парнаса и Игоря Фурмана

Материал приведен как один из новых доказательств по делу об импичменте действующего президента США, передает Еспресо.TV.

По данным AP, запись сделана во время делового ужина.

За столом с Трампом якобы присутствовали выходцы из Украины Лев Парнас и из Беларуси Игорь Фурман. Трамп поинтересовался, как долго Украина сможет противостоять российской агрессии без помощи США, а также призвал к увольнению американского посла в Украине Мари Йованович.

Кто-то (как утверждает агентство, Парнас) говорит ему, что посол - это самая большая проблема, от которой нужно избавиться, поскольку она якобы рассказывает всем о скором привлечении Трампа к ответственности.

Ближе к концу обсуждения Парнас вручил Трампу подарок и сравнил американского президента с Мессией, который пришел спасать мир, и добавил, что Трамп спасает Украину.