Associated Press опубликовало посвященную устранению Йованович полуторачасовую беседу Трампа с людьми Джулиани
Материал приведен как один из новых доказательств по делу об импичменте действующего президента США, передает Еспресо.TV.
По данным AP, запись сделана во время делового ужина.
За столом с Трампом якобы присутствовали выходцы из Украины Лев Парнас и из Беларуси Игорь Фурман. Трамп поинтересовался, как долго Украина сможет противостоять российской агрессии без помощи США, а также призвал к увольнению американского посла в Украине Мари Йованович.
Кто-то (как утверждает агентство, Парнас) говорит ему, что посол - это самая большая проблема, от которой нужно избавиться, поскольку она якобы рассказывает всем о скором привлечении Трампа к ответственности.
Ближе к концу обсуждения Парнас вручил Трампу подарок и сравнил американского президента с Мессией, который пришел спасать мир, и добавил, что Трамп спасает Украину.
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