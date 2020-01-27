Астрономы NASA обнаружили "звезду-вампира"

27 января, 2020, 10:31

Орбитальный телескоп "Кеплер" NASA обнаружил звезду, которая "ворует" вещество своего сателлита - другой звезды и формирует с ней двойную систему

Об этом сообщает NASA .

Сообщается, что система состоит из белого карлика и коричневого карлика, который вращается вокруг первого на расстоянии около 400 тыс. километров, то есть примерно на таком же расстоянии, как от Земли до Луны.

"Они настолько близко, что сильная гравитация белого карлика снимает материал из коричневого карлика, высасывая его суть, как вампир. Отснятый материал образует диск, спирально направленный на белого карлика", - говорится в сообщении.

Явление, о котором идет речь, астрономы обнаружили случайно, просматривая архив, снятый "Кеплером", когда система была наиболее яркой. Ученые отмечают, что такой тип системы является относительно редким, их известно всего около 100.