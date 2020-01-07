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Espreso.tvОбществоNASA нашло первую потенциально обитаемую планету размером с Землю. ВИДЕО

NASA нашло первую потенциально обитаемую планету размером с Землю. ВИДЕО

Американское космическое агентство NASA обнаружило первую планету размером с Землю в зоне с потенциально благоприятными условиями для жизни земного типа

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз NASA.

Сообщается, что обнаруженная с помощью космического телескопа TESS планета в системе TOI 700 на 20% больше Земли. Планета получила название TOI 700 d, она вращается вокруг красного карлика из южного созвездия Дорадо.

ОСА планетой TOI 700 d наблюдали в течение года, за это время на ней не зафиксировали вспышек. Как отмечают в NASA, это повышает шансы ее населенности. Кроме TOI 700 d, в этой системе есть еще две планеты.

 

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