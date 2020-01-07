NASA нашло первую потенциально обитаемую планету размером с Землю. ВИДЕО
7 января, 2020, 13:54
Американское космическое агентство NASA обнаружило первую планету размером с Землю в зоне с потенциально благоприятными условиями для жизни земного типа
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз NASA.
Сообщается, что обнаруженная с помощью космического телескопа TESS планета в системе TOI 700 на 20% больше Земли. Планета получила название TOI 700 d, она вращается вокруг красного карлика из южного созвездия Дорадо.
ОСА планетой TOI 700 d наблюдали в течение года, за это время на ней не зафиксировали вспышек. Как отмечают в NASA, это повышает шансы ее населенности. Кроме TOI 700 d, в этой системе есть еще две планеты.
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