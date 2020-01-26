 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВместе с легендой НБА Брайантом в авиакатастрофе погибла его 13-летняя дочь

Вместе с легендой НБА Брайантом в авиакатастрофе погибла его 13-летняя дочь


фото: twitter
В США в авиакатастрофе вертолета вместе со знаменитым баскетболистом НБА Коби Брайантом погибла его 13-летняя дочь Джинна-Мария

Об этом сообщает TMZ в twitter.

"Дочь Коби - Джинна-Мария также была на борту вертолета и погибла в катастрофе", - говорится в сообщении.

Коби Брайант и еще четыре человека погибли 26 января утром по местному времени в Калифорнии, в аварии вертолета.

У 41-летнего Брайанта осталось еще трое детей - Наталья, Бьянка и Капри, которая родилась в июне 2019 года.

Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звезд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 января, 2020 воскресенье

больше новостей

26 января, 2020 воскресенье

25 января, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать