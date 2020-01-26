Вместе с легендой НБА Брайантом в авиакатастрофе погибла его 13-летняя дочь
Об этом сообщает TMZ в twitter.
"Дочь Коби - Джинна-Мария также была на борту вертолета и погибла в катастрофе", - говорится в сообщении.
Коби Брайант и еще четыре человека погибли 26 января утром по местному времени в Калифорнии, в аварии вертолета.
У 41-летнего Брайанта осталось еще трое детей - Наталья, Бьянка и Капри, которая родилась в июне 2019 года.
Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звезд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс".
#BREAKING : Kobe's daughter Gianna Maria was also on board the helicopter and died in the crash https://t.co/oV7TIdpxmx- TMZ Sports (@TMZ_Sports) January 26, 2020
- 26 января в авиакатастрофе в Калифорнии погиб легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайант.
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