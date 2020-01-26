В авиакатастрофе погиб знаменитый баскетболист НБА Коби Брайант

26 января, 2020, 22:05

В авиакатастрофе в Калифорнии погиб легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайант

Об этом сообщает TMZ.

Брайант погиб в результате крушения вертолета. Авария произошла в городе Калабасас, штат Калифорния. Причина аварии выясняется.

Согласно источникам, Брайант путешествовал на своем частном вертолете, в котором находилось еще, как минимум, три человека. Никто не выжил.

Журналист Шон Кинг со ссылкой на источник в правоохранительных органах подтвердил, что Брайант погиб в аварии вертолета.

"Источник в правоохранительных органах только что подтвердил, что Коби Брайант и еще четыре человека погибли сегодня утром в результате аварии вертолета. Ужасная потеря для его семьи, друзей, Лос-Анджелеса и баскетбола", - написал Кинг в twitter.

У Брайанта осталось четверо детей - Джина, Наталья, Бьянка и Капри, которая родилась в июне 2019 года.

Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звезд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс".