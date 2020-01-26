 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаВ НБУ показали, как будет выглядеть новая банкнота в 200 грн

В НБУ показали, как будет выглядеть новая банкнота в 200 грн


фото: НБУ
Национальный банк Украины показал, как будет выглядеть новая банкнота в 200 грн, которая появится в обращении 25 февраля

Об этом сообщает официальный сайт НБУ .

Дизайн обновленной банкноты последует современные банкноты номиналом 20, 100, 500 и 1000 грн.

На банкноте нового образца номиналом 200 грн сохранены основные изображения банкноты образца 2007 года. В частности, на лицевой стороне размещен портрет Леси Украинки, а на оборотной стороне - изображение здания Въездной башни Луцкого замка. Портрет Леси Украинки перемещен в центр банкноты. Ранее он был с правой стороны.

Размер обновленных 200 гривен и их цветовая гамма не изменятся.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 января, 2020 воскресенье

25 января, 2020 суббота

больше новостей

26 января, 2020 воскресенье

25 января, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать