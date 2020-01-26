В НБУ показали, как будет выглядеть новая банкнота в 200 грн
26 января, 2020, 15:53
Национальный банк Украины показал, как будет выглядеть новая банкнота в 200 грн, которая появится в обращении 25 февраля
Об этом сообщает официальный сайт НБУ .
Дизайн обновленной банкноты последует современные банкноты номиналом 20, 100, 500 и 1000 грн.
На банкноте нового образца номиналом 200 грн сохранены основные изображения банкноты образца 2007 года. В частности, на лицевой стороне размещен портрет Леси Украинки, а на оборотной стороне - изображение здания Въездной башни Луцкого замка. Портрет Леси Украинки перемещен в центр банкноты. Ранее он был с правой стороны.
Размер обновленных 200 гривен и их цветовая гамма не изменятся.
- Напомним, 25 октября 2019 года в Украине вошла в обращение купюра нового номинала 1000 грн .
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