В НБУ показали, как будет выглядеть новая банкнота в 200 грн

26 января, 2020, 15:53

Национальный банк Украины показал, как будет выглядеть новая банкнота в 200 грн, которая появится в обращении 25 февраля

Об этом сообщает официальный сайт НБУ .

Дизайн обновленной банкноты последует современные банкноты номиналом 20, 100, 500 и 1000 грн.

На банкноте нового образца номиналом 200 грн сохранены основные изображения банкноты образца 2007 года. В частности, на лицевой стороне размещен портрет Леси Украинки, а на оборотной стороне - изображение здания Въездной башни Луцкого замка. Портрет Леси Украинки перемещен в центр банкноты. Ранее он был с правой стороны.

Размер обновленных 200 гривен и их цветовая гамма не изменятся.