В Украине входит в обращение новая банкнота на 1000 гривен: что о ней нужно знать
25 октября, 2019, 07:03
С 25 октября банкнота нового номинала 1000 грн войдет в обращение в Украине. Что следует знать о новой купюре
25 июня Нацбанк представил новую купюру номиналом 1 тыс. грн, которая войдет в обращение в Украине с 25 октября.
На лицевой стороне один из основателей и первый президент НАН Украины Владимир Вернадский.
На другой стороне купюры - изображение Президиума Национальной академии наук Украины.
Последний раз банкнота самого высокого номинала (500 грн) вводилась в Украине 13 лет назад, пояснили в Нацбанке.
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