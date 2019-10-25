В Украине входит в обращение новая банкнота на 1000 гривен: что о ней нужно знать

25 октября, 2019, 07:03

С 25 октября банкнота нового номинала 1000 грн войдет в обращение в Украине. Что следует знать о новой купюре

25 июня Нацбанк представил новую купюру номиналом 1 тыс. грн, которая войдет в обращение в Украине с 25 октября.

На лицевой стороне один из основателей и первый президент НАН Украины Владимир Вернадский.

На другой стороне купюры - изображение Президиума Национальной академии наук Украины.

Последний раз банкнота самого высокого номинала (500 грн) вводилась в Украине 13 лет назад, пояснили в Нацбанке.

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