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Espreso.tvОбществоВ Украине входит в обращение новая банкнота на 1000 гривен: что о ней нужно знать

В Украине входит в обращение новая банкнота на 1000 гривен: что о ней нужно знать


фото: bank.gov.ua
С 25 октября банкнота нового номинала 1000 грн войдет в обращение в Украине. Что следует знать о новой купюре

25 июня Нацбанк представил новую купюру номиналом 1 тыс. грн, которая войдет в обращение в Украине с 25 октября.

На лицевой стороне один из основателей и первый президент НАН Украины Владимир Вернадский.

На другой стороне купюры - изображение Президиума Национальной академии наук Украины.

Последний раз банкнота самого высокого номинала (500 грн) вводилась в Украине 13 лет назад, пояснили в Нацбанке.

Читайте также: Нацбанк развеял три мифа о новой банкноту 1 тыс. г

рн

 
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