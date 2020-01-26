В Чечне за репост мемов с Кадыровым задержали и избили 25 человек
Об этом сообщает "Кавказ.Реалии" .
Задержание состоялось в нескольких чеченских городах. Они состоялись 24 января, среди задержанных есть школьники и пенсионеры. При этом силовиков интересовали не только те люди, кто рассылал коллаж, но и те, кто получал.
Задержанных доставили в райотдел, где избили и продержали ночь без составления протоколов или оформления каких-либо документов.
Напомним, в ноябре 2019 года была обнародована видеозапись заседания правительства Чечни, во время которого Рамзан Кадыров призвал спецслужбы, полицию, региональные власти и общественные организации выявлять тех, кто "оскорбляет честь, нарушает согласие между людьми, врет, устраивает раздор" в интернете и преследовать их, "даже если для этого будут нарушены все законы".
- Напомним, 8 ноября 2019 года представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не будут проверять заявления главы Чечни Рамзана Кадырова, который раскритиковал "тех, кто нарушает согласие между людьми, врет, устраивает раздор" в интернете.
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