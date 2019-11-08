В Кремле отказались проверять призывы Кадырова "убивать, сажать и запугивать" из-за "сплетен" в соцсетях

8 ноября, 2019, 10:19

Представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не будут проверять заявления главы Чечни Рамзана Кадырова, который раскритиковал "тех, кто нарушает согласие между людьми, врет, устраивает раздор"

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Если мы не остановим людей, не предадим их, не посадим, не испугаешь, у нас [в стране] ничего не получится", - сказал Кадыров.

После этого он призвал спецслужбы, полицию, региональные власти и общественные организации выявлять тех, кто "оскорбляет честь" в интернете, и преследовать их, "даже если для этого будут нарушены все законы".

Запись заседания правительства Чечни, на котором Кадыров это заявил, 5 ноября показали на чеченском телеканале "Грозный ТВ».

Песков отметил, что оценивать слова Кадырова должны правоохранительные органы: "Мне неизвестно о том, что какие-то противоправные действия имели место".

Также он выразил сомнения, что журналисты ВВС, которые первыми перевели слова Кадырова с чеченского языка, сделали это правильно.

"Я не читал оригиналов стенограммы этого заседания правительства и не читал распечатки оригиналов заявлений Кадырова. Публикации ВВС считать первоисточник не могу и не буду", - сказал Песков.

Позже пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов заявил, что BBC исказили слова главы республики.

В то же время журналисты проекта Радио Свобода и "Голоса Америки" "Настоящее время", которые знают чеченский язык, подтвердили, что перевод слов Кадырова правильный.

В прошлом председатель парламента Чечни Магомед Даудов, ближайший соратник Кадырова, угрожал в соцсетях блогеру Тумс Абдурахманову и обещал "найти" его.

Пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов после этого заявил, что "слова Даудова были искажены". Тот же Даудов обещал "укоротить до стандартных размеров" язык главному редактору "Кавказского узла" Григорию Шведову. Тот расценил эти слова как прямые угрозы не только ему, но и всему "журналистскому сообществу".