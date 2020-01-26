Появилось видео с места смертельной аварии вертолета Брайанта
26 января, 2020, 23:17
Обнародовано видео с места аварии вертолета, в которой погиб знаменитый баскетболист НБА Коби Брайант
Об этом сообщает Deadline.
Авария произошла в 26 января в городе Калабасас, штат Калифорния. Причина аварии выясняется.
Брайант путешествовал на своем частном вертолете вместе с еще тремя пассажирами и пилотом. Никто из них не выжил.
- 26 января издание TMZ сообщил, что в США в авиакатастрофе вертолета вместе со знаменитым баскетболистом НБА Коби Брайантом погибла его 13-летняя дочь Джинна-Мария.
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