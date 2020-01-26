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Espreso.tvМирПоявилось видео с места смертельной аварии вертолета Брайанта

Появилось видео с места смертельной аварии вертолета Брайанта


фото: twitter
Обнародовано видео с места аварии вертолета, в которой погиб знаменитый баскетболист НБА Коби Брайант

Об этом сообщает Deadline.

Авария произошла в 26 января в городе Калабасас, штат Калифорния. Причина аварии выясняется.

Брайант путешествовал на своем частном вертолете вместе с еще тремя пассажирами и пилотом. Никто из них не выжил.

  • 26 января издание TMZ сообщил, что в США в авиакатастрофе вертолета вместе со знаменитым баскетболистом НБА Коби Брайантом погибла его 13-летняя дочь Джинна-Мария.

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