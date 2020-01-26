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Espreso.tvМирКоронавирус в Китае: медики назвали основные симптомы опасной болезни

Коронавирус в Китае: медики назвали основные симптомы опасной болезни


фото: russian.news.cn
Медики назвали характерные симптомы нового опасного коронавируса, вспышка которого зафиксирована в Китае

Об этом сообщает китайское агентство Синьхуа.

Согласно исследованию Народной больницы Уханьского университета, на начальной стадии заболевание может протекать без таких характерных симптомов, как кашель и лихорадка. Некоторые инфицированные жаловались на диарею, тошноту, головную боль, чувство стеснения в груди и общее недомогание, а также страдали конъюнктивитом.

Госкомитет здравоохранения КНР заявил, что отслеживает возможные мутации коронавируса, но новых данных развития этого процесса пока не обнаружено.

 

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