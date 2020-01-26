Коронавирус в Китае: медики назвали основные симптомы опасной болезни
26 января, 2020, 15:34
Медики назвали характерные симптомы нового опасного коронавируса, вспышка которого зафиксирована в Китае
Об этом сообщает китайское агентство Синьхуа.
Согласно исследованию Народной больницы Уханьского университета, на начальной стадии заболевание может протекать без таких характерных симптомов, как кашель и лихорадка. Некоторые инфицированные жаловались на диарею, тошноту, головную боль, чувство стеснения в груди и общее недомогание, а также страдали конъюнктивитом.
Госкомитет здравоохранения КНР заявил, что отслеживает возможные мутации коронавируса, но новых данных развития этого процесса пока не обнаружено.
- Напомним, по состоянию на 26 января от коронавируса в Китае умерли уже 54 человека, насчитывается более 1600 зараженных .
Читайте также
-
19 января, 2020 Зарплаты топ-чиновников и конец эпохи бедности
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-
-
Читайте также
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-