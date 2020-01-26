Болгария выдворила за шпионаж двух российских дипломатов
Об этом сообщают российские СМИ.
В российском посольстве в Софии заявили, что объявленные персонами нон-грата дипломаты покинули территорию Болгарии.
24 января в Болгарии приняли решение о выдворении из страны дипломата посольства и сотрудника торгового представительства РФ.
По сообщениям местных СМИ, прокуратура Болгарии обнаружила двух дипломатов из РФ, которые занимались шпионажем. При этом болгарские судебные власти объяснили, что у обоих есть дипломатическая неприкосновенность, и поэтому предъявить им обвинения нельзя.
Один из дипломатов, по версии следователей, с 2017 года занимался сбором данных о выборах в Болгарии. Второй с 2018 года собирал информацию, связанную с энергетикой.
В Москве уже предупредили об ответных мерах.
- Напомним, 24 января прокуратура Болгарии начала расследование в отношении двух российских дипломатов , которые, по данным местных спецслужб, занимались шпионажем.
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