Болгария выдворила за шпионаж двух российских дипломатов

26 января, 2020, 21:06

Болгария выдворила за пределы страны двух российских дипломатов, обвиненных в шпионаже

Об этом сообщают российские СМИ.

В российском посольстве в Софии заявили, что объявленные персонами нон-грата дипломаты покинули территорию Болгарии.

24 января в Болгарии приняли решение о выдворении из страны дипломата посольства и сотрудника торгового представительства РФ.

По сообщениям местных СМИ, прокуратура Болгарии обнаружила двух дипломатов из РФ, которые занимались шпионажем. При этом болгарские судебные власти объяснили, что у обоих есть дипломатическая неприкосновенность, и поэтому предъявить им обвинения нельзя.

Один из дипломатов, по версии следователей, с 2017 года занимался сбором данных о выборах в Болгарии. Второй с 2018 года собирал информацию, связанную с энергетикой.

В Москве уже предупредили об ответных мерах.