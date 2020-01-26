 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирБолгария выдворила за шпионаж двух российских дипломатов

Болгария выдворила за шпионаж двух российских дипломатов


фото: sofiaglobe.com
Болгария выдворила за пределы страны двух российских дипломатов, обвиненных в шпионаже

Об этом сообщают российские СМИ.

В российском посольстве в Софии заявили, что объявленные персонами нон-грата дипломаты покинули территорию Болгарии.

24 января в Болгарии приняли решение о выдворении из страны дипломата посольства и сотрудника торгового представительства РФ.

По сообщениям местных СМИ, прокуратура Болгарии обнаружила двух дипломатов из РФ, которые занимались шпионажем. При этом болгарские судебные власти объяснили, что у обоих есть дипломатическая неприкосновенность, и поэтому предъявить им обвинения нельзя.

Один из дипломатов, по версии следователей, с 2017 года занимался сбором данных о выборах в Болгарии. Второй с 2018 года собирал информацию, связанную с энергетикой.

В Москве уже предупредили об ответных мерах.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 января, 2020 воскресенье

больше новостей

26 января, 2020 воскресенье

25 января, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать