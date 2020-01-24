В Болгарии двух российских дипломатов обвиняют в шпионаже
Генпрокурор Болгарии Иван Гешев сообщил МИД страны о доказательствах того, что двое иностранцев занимались на территории Болгарии разведывательной деятельностью.
Один из подозреваемых - первый секретарь посольства России в Болгарии. Его имя болгарская прокуратура не уточнила. По данным следователей, он занимался разведывательной деятельностью с 2017 года по настоящее время, интересуясь механизмами избирательного процесса в стране.
Другой россиянин является сотрудником Торгового представительства РФ в Софии, он собирал информацию по энергетике.
Отмечается, что, несмотря на наличие оснований для привлечения их в качестве обвиняемых в совершении преступления, уголовное производство в отношении двух российских граждан было приостановлено на основании Венской конвенции о дипломатических сношениях.
Напомним, в октябре 2019 г. из Болгарии был выслан российский дипломат, которого подозревали в шпионаже.
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