Зеленский заявил, что на Донбассе украинцев убивают "боевики, которых поддерживает Россия"
Об этом передает Еспресо.TV .
Сначала он сказал о "боевиках, которых поддерживает Россия".
На вопрос о том, кому именно Украина предъявляет претензии, глава государства ответил:
"Претензии к той стороне, стороне боевиков, которых поддерживает Россия".
Когда же речь зашла о том, кто должен быть наказан за гибель украинцев, он снова воспользовался словом "боевики":
"Все, кто в этом принимал участие, они не будут прощены. Ну, конечно, люди, которые стреляли в украинцев, боевики, они, конечно, должны быть наказаны. А как по-другому? Ну, как в правовом направлении, конечно, через суд, как это делается в цивилизованном мире. Но чем дальше это будет идти, тем глубже рана…"., - отметил Зеленский.
При этом президент подчеркнул, что в ОРДЛО находятся российские войска, которые непременно должны быть выведены, и это боевые действия между Россией и Украиной.
- Напомним, в этом же интервью Зеленский объяснил, когда, по его мнению, завершится война .
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