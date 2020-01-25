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Espreso.tvОбществоЗеленский заявил, что на Донбассе украинцев убивают "боевики, которых поддерживает Россия"

Зеленский заявил, что на Донбассе украинцев убивают "боевики, которых поддерживает Россия"


фото: peconicpublicbroadcasting.org
В интервью израильскому 9 каналу, которое вышло вечером 24 января 2020 года, президент Украины Владимир Зеленский дважды употребил понятие "боевики". Именно так он назвал "ту сторону", с которой воюет украинская армия

Об этом передает Еспресо.TV .

Сначала он сказал о "боевиках, которых поддерживает Россия".

На вопрос о том, кому именно Украина предъявляет претензии, глава государства ответил:

"Претензии к той стороне, стороне боевиков, которых поддерживает Россия".

Когда же речь зашла о том, кто должен быть наказан за гибель украинцев, он снова воспользовался словом "боевики":

"Все, кто в этом принимал участие, они не будут прощены. Ну, конечно, люди, которые стреляли в украинцев, боевики, они, конечно, должны быть наказаны. А как по-другому? Ну, как в правовом направлении, конечно, через суд, как это делается в цивилизованном мире. Но чем дальше это будет идти, тем глубже рана…"., - отметил Зеленский.

При этом президент подчеркнул, что в ОРДЛО находятся российские войска, которые непременно должны быть выведены, и это боевые действия между Россией и Украиной.

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