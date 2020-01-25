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Espreso.tvМирИз-за вопроса об Украине: Помпео обвинил журналистку во лжи

Из-за вопроса об Украине: Помпео обвинил журналистку во лжи


фото: REUTERS
Государственный секретарь США Майк Помпео обвинил американскую журналистку Луиз Келли во лжи из-за вопроса об Украине

Об этом сообщает РБК-Украина .

Помпео обвинил во лжи ведущую радиостанции NPR Мэри Луиз Келли, которая ранее рассказала о конфликте с Госсекретарем США по вопросам об Украине в ходе интервью.

"Репортер Мэри Луиза Келли солгала мне дважды. В первый раз, в прошлом месяце, когда шла подготовка к интервью, и вдруг - вчера, когда мы договорились, что разговор после интервью будет вестись не под запись", - говорится в заявлении Помпео.

Ранее сообщалось, что журналистка заявила, что госсекретарь Помпео накричал на нее после того, как она поставила ему неудобные вопросы во время интервью об Украине.

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