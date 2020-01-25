Из-за вопроса об Украине: Помпео обвинил журналистку во лжи
25 января, 2020, 20:29
Государственный секретарь США Майк Помпео обвинил американскую журналистку Луиз Келли во лжи из-за вопроса об Украине
Об этом сообщает РБК-Украина .
Помпео обвинил во лжи ведущую радиостанции NPR Мэри Луиз Келли, которая ранее рассказала о конфликте с Госсекретарем США по вопросам об Украине в ходе интервью.
"Репортер Мэри Луиза Келли солгала мне дважды. В первый раз, в прошлом месяце, когда шла подготовка к интервью, и вдруг - вчера, когда мы договорились, что разговор после интервью будет вестись не под запись", - говорится в заявлении Помпео.
Ранее сообщалось, что журналистка заявила, что госсекретарь Помпео накричал на нее после того, как она поставила ему неудобные вопросы во время интервью об Украине.
- Напомним, 24 января стало известно, что Майк Помпео прибудет в Киев 30 января в рамках запланированной поездки в пять стран.
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