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Espreso.tvОбществоПомпео во время визита в Киев встретится с Зеленским, Пристайко и Загороднюком

Помпео во время визита в Киев встретится с Зеленским, Пристайко и Загороднюком

Государственный секретарь США Майк Помпео прибудет в Киев 30 января в рамках запланированной поездки в пять стран

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Морган Ортагус.

Помпео прибудет 30 января, встретится с президентом Владимиром Зеленским, главой МИД Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком "для подчеркивания поддержки США суверенитета и территориальной целостности Украины

Кроме того, госсекретарь США примет участие в церемонии чествования памяти жертв войны на Донбассе в Михайловском соборе.

Визит Помпео в Украину является частью его заграничных путешествий, которые начнутся с 29 января и продлятся до 4 февраля. Планируется, что госсекретарь посетит Великобританию, Беларусь, Казахстан и Узбекистан.

Ранее СМИ сообщали, что Государственный секретарь США Майк Помпео, осуществит визит в Киев 30 января.

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