В Польше требуют от России компенсации за ущерб во Второй мировой войне
25 января, 2020, 15:51
Лидер партии "Право и справедливость" Яросалав Качиньский заявил, что Россия должна выплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны
Об этом он заявил в интервью Bild.
По словам Качиньского, Россия должна как и Германия заплатить репарации Польше. Однако он признается, что возмещение от Москвы ждать скоро точно не стоит.
"России тоже следовало бы заплатить. Я не думаю, что наше поколение дождется, что Москва примет ответственность. Но у наших требований нет срока давности", - сказал Качиньский.
- Напомним, 18 января премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил высшее российское руководство в фальсификации истории его страны.
Читайте также
-
19 января, 2020 Зарплаты топ-чиновников и конец эпохи бедности
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-
-
Читайте также
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-