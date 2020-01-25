В Польше требуют от России компенсации за ущерб во Второй мировой войне

25 января, 2020, 15:51

Лидер партии "Право и справедливость" Яросалав Качиньский заявил, что Россия должна выплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны

Об этом он заявил в интервью Bild.

По словам Качиньского, Россия должна как и Германия заплатить репарации Польше. Однако он признается, что возмещение от Москвы ждать скоро точно не стоит.

"России тоже следовало бы заплатить. Я не думаю, что наше поколение дождется, что Москва примет ответственность. Но у наших требований нет срока давности", - сказал Качиньский.