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Espreso.tvМирРоссия пытается фальсифицировать историю Польши, - Моравецкий

Россия пытается фальсифицировать историю Польши, - Моравецкий


фото: fakt.pl
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил высшее российское руководство в фальсификации истории его страны

Об этом со ссылкой на tvn24.pl сообщает Укринформ .

"Сегодня мы не позволяем фальсифицировать нашу историю, не даем уничтожать доброе имя Речи Посполитой, мы ее будем защищать. Сегодня Россия устами своих высших представителей пытается фальсифицировать историю Польши", - сказал Моравецкий во время визита в город Быдгощ.

Кроме того, накануне польский премьер написал в facebook, что до недавнего времени он был убежден в завершении "эры Оруэлла" вместе с фиаско коммунистической системы в СССР. Таким образом он прокомментировал очередные публикации российской стороны, в частности относительно рассекреченных архивов периода боевых действий между Красной армией и гитлеровскими войсками на территории Польши.

"Сколько еще такого типа нелепостей могут подготовить те, кто несколько лет подряд преступление в Катыни приписывал немцам, не признавал тайных протоколов с Гитлером в 1939 году, в результате чего была разделена Польша, или голод в Украине в начале 30-х годов, в результате которого погибло 8 млн украинцев, русских, казахов и других национальностей, входивших в состав бывшего СССР? ", - написал Моравецкий.

 

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