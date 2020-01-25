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Espreso.tvКриминалВ Кропивницком задержали подозреваемых в резонансном убийстве адвоката

В Кропивницком задержали подозреваемых в резонансном убийстве адвоката


фото: kg.npu.gov.ua
В Кропивницком задержали подозреваемых в убийстве в августе 2019 года адвоката Александра Иванова

Об этом сообщает управление уголовного розыска Кировоградской области.

Правоохранители задержали трех участников преступной группы, подозреваемых в убийстве известного адвоката и покушении на убийство другого местного жителя.

В результате проведенных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска, следователями следственного управления полиции области совместно с управлением стратегических расследований, сотрудниками управления Службы безопасности Украины в области, под процессуальным руководством областной прокуратуры и с привлечением спецподразделений КОРД, роты полиции особого назначения и "Альфа" в областном центре были задержаны трое местных жителей в возрасте 45, 48 и 54 года.

Извещены о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15 и ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство и умышленное убийство).

В рамках уголовного судопроизводства на территории города Кропивницкого и области правоохранителями было проведено около 40 обысков, в результате которых изъяты вещественные доказательства. В уголовном производстве продолжается досудебное следствие.

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