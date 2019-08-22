В Кропивницком возле СИЗО расстреляли адвоката
22 августа, 2019, 14:05
В четверг, 22 августа, в 11:45 в Кропивницком убили адвоката Александра Иванова
Об этом сообщает Национальная ассоциация адвокатов.
Отмечается, что убийство произошло возле СИЗО №6. Неизвестные из автомобиля совершили обстрел из автоматического оружия. Адвокат погиб на месте. Местные СМИ сообщают о еще одном пострадавшем.
Сейчас на месте преступления работает следственная группа.
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