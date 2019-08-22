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Espreso.tvОбществоВ Кропивницком возле СИЗО расстреляли адвоката

В Кропивницком возле СИЗО расстреляли адвоката


фото: dostyp.com.ua
В четверг, 22 августа, в 11:45 в Кропивницком убили адвоката Александра Иванова

Об этом сообщает Национальная ассоциация адвокатов.

Отмечается, что убийство произошло возле СИЗО №6. Неизвестные из автомобиля совершили обстрел из автоматического оружия. Адвокат погиб на месте. Местные СМИ сообщают о еще одном пострадавшем.

Сейчас на месте преступления работает следственная группа.

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