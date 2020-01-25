Украинский футболист сделал дубль за команду Реброва в Венгрии

25 января, 2020, 22:47

В матче чемпионата Венгрии украинский полузащитник Александр Зубков сделал дубль за "Ференцварош", который возглавляет экс-тренер "Динамо" Сергей Ребров

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Зубков забил два гола в матче 17-го тура чемпионата Венгрии против "Пакша", в котором команда Реброва победила со счетом 4:0.

Зубков вышел в стартовом составе, открыл счет на 3-й минуте, а на 65-й установил окончательный счет.

Теперь на счету Украинские 7 голов в нынешнем сезоне. Еще один украинский футболист - Игорь Харатин - также сыграл за "Ференцварош" весь матч.

Клуб из Будапешта имеет 39 очков и лидирует в чемпионате Венгрии, ближайшего преследователя - "Фехервар" - команда Реброва опережает на 6 пунктов и имеет матч в запасе.