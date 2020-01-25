Украинский футболист сделал дубль за команду Реброва в Венгрии
25 января, 2020, 22:47
В матче чемпионата Венгрии украинский полузащитник Александр Зубков сделал дубль за "Ференцварош", который возглавляет экс-тренер "Динамо" Сергей Ребров
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Зубков забил два гола в матче 17-го тура чемпионата Венгрии против "Пакша", в котором команда Реброва победила со счетом 4:0.
Зубков вышел в стартовом составе, открыл счет на 3-й минуте, а на 65-й установил окончательный счет.
Теперь на счету Украинские 7 голов в нынешнем сезоне. Еще один украинский футболист - Игорь Харатин - также сыграл за "Ференцварош" весь матч.
Клуб из Будапешта имеет 39 очков и лидирует в чемпионате Венгрии, ближайшего преследователя - "Фехервар" - команда Реброва опережает на 6 пунктов и имеет матч в запасе.
We came back with a four-goal victory #fradi #ftc #ferencvaros pic.twitter.com/q9r327KfeW- Ferencvárosi TC (@Fradi_HU) January 25, 2020
- 4 января Сергея Реброва признали лучшим тренером десятилетия в венгерском клубе "Ференцварош".
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