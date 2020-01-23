Свитолина победила Дэвис во втором раунде Australian Open
23 января, 2020, 15:45
Украинская теннисистка Элина Свитолина победила американку Лорен Дэвис во втором раунде Открытого чемпионата Австралии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Мельбурне, в матче второго круга украинка, которая занимает в мировом рейтинге WTA (Женской теннисной ассоциации) пятую позицию, встречалась с 62-й ракеткой мира Лорен Дэвис.
Свитолина уверенно выиграла первый сет - 6:2. Однако во второй партии американка перехватила инициативу и навязала украинке борьбу.
Победительница сета определялась на тайбрейке, где сильнее оказалась Свитолина - 7: 6 (8:6).
Australian Open
Мельбурн (Австралия)
Женщины. второй раунд
23 января
Элина Свитолина (Украина) - Лорен Дэвис (США) 6:2, 7:6 (8:6)
- Напомним, 21 января Элина Свитолина победила Кэти Балтер и вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии.
- Свитолина, после победного поединка в Мельбурне, сделала селфи с болельщицей с украинским флагом.
- 23 января Свитолина подарила билет на свой матч фанатке из Японии, которая болела за теннисистку на Australian Open с украинским флагом.
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