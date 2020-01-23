Свитолина победила Дэвис во втором раунде Australian Open

23 января, 2020, 15:45

Украинская теннисистка Элина Свитолина победила американку Лорен Дэвис во втором раунде Открытого чемпионата Австралии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Мельбурне, в матче второго круга украинка, которая занимает в мировом рейтинге WTA (Женской теннисной ассоциации) пятую позицию, встречалась с 62-й ракеткой мира Лорен Дэвис.

Свитолина уверенно выиграла первый сет - 6:2. Однако во второй партии американка перехватила инициативу и навязала украинке борьбу.

Победительница сета определялась на тайбрейке, где сильнее оказалась Свитолина - 7: 6 (8:6).

Australian Open

Мельбурн (Австралия)

Женщины. второй раунд

23 января

Элина Свитолина (Украина) - Лорен Дэвис (США) 6:2, 7:6 (8:6)