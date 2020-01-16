Биатлон: два украинца попали в топ-10 Кубка мира в спринте
Об этом сообщает Еспресо.TV .
На этапе Кубка мира в Рупольдинге Артем Прима не допустил ли ни одного промаха и финишировал на восьмой позиции. Дмитрий Пидручный также стрелял безошибочно и стал десятым.
Победу на дистанции 10 км одержал француз Мартен Фуркад. Он опередил соотечественника Кентена Фийон Майя на 3,1 сек. Бронзовую награду завоевал немец Бенедикт Долль.
Кубок мира
5-й этап
Рупольдинг (Германия)
16 января
Мужчины. Спринт, 10 км
1. Мартен Фуркад (Франция) 22.41,5 (0 штрафных кругов)
2. Кентен Фийон Майя (Франция) - отставание +3,1 (0)
3. Бенедикт Долль (Германия) +12,0 (0)
8. Артем Прима (Украина) +27,3 (0)
10. Дмитрий Пидручный (Украина) +34,8 (0)
36. Сергей Семенов (Украина) +1.32,1 (0)
37. Антон Дудченко (Украина) +1.32,6 (0)
88. Богдан Цымбал (Украина) +2.40,6 (2)
Congratulations to the top 3 in the # RUH20 men sprint. Martin Fourcade is first @FedFranceSki , Quentin Fillon Maillet second and Benedikt Doll third @skiverband . Watch the race again on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/EOGJmw7XgU- IBU World Cup (@IBU_WC) January 16, 2020
- Напомним, 15 января украинцы Юлия Журавок и Виталий Труш выиграли бронзовую награду в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Словакии.
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