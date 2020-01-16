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Espreso.tvСпортБиатлон: два украинца попали в топ-10 Кубка мира в спринте

Биатлон: два украинца попали в топ-10 Кубка мира в спринте


фото: sport.ua
Украинские биатлонисты Артем Прима и Дмитрий Пидручный финишировали в десятке лучших на этапе Кубка мира в немецком Рупольдину

Об этом сообщает Еспресо.TV .

На этапе Кубка мира в Рупольдинге Артем Прима не допустил ли ни одного промаха и финишировал на восьмой позиции. Дмитрий Пидручный также стрелял безошибочно и стал десятым.

Победу на дистанции 10 км одержал француз Мартен Фуркад. Он опередил соотечественника Кентена Фийон Майя на 3,1 сек. Бронзовую награду завоевал немец Бенедикт Долль.

Кубок мира

5-й этап

Рупольдинг (Германия)

16 января

Мужчины. Спринт, 10 км

1. Мартен Фуркад (Франция) 22.41,5 (0 штрафных кругов)

2. Кентен Фийон Майя (Франция) - отставание +3,1 (0)

3. Бенедикт Долль (Германия) +12,0 (0)

8. Артем Прима (Украина) +27,3 (0)

10. Дмитрий Пидручный (Украина) +34,8 (0)

36. Сергей Семенов (Украина) +1.32,1 (0)

37. Антон Дудченко (Украина) +1.32,6 (0)

88. Богдан Цымбал (Украина) +2.40,6 (2)

  • Напомним, 15 января украинцы Юлия Журавок и Виталий Труш выиграли бронзовую награду в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Словакии.
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