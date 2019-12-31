 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский поздравил Путина с наступающими праздниками и газовым соглашением и обсудил дальнейший обмен пленных

Зеленский поздравил Путина с наступающими праздниками и газовым соглашением и обсудил дальнейший обмен пленных

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным

Об этом сообщает Офис президента Украины.

"Руководители государств поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц, состоявшимся 29 декабря. Также стороны приветствовали заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины, подписанного накануне", - говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры государств договорились о согласовании новых списков для обмена удерживаемых лиц.

"Во время разговора главы государств также договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и россиян, находящихся в Украине. Стороны выразили надежду на то, что полное прекращение огня вдоль линии разделение на Донбассе начнется в ближайшее время", - сообщили в ОПГ.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 декабря, 2019 вторник

30 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

31 декабря, 2019 вторник

30 декабря, 2019 понедельник

29 декабря, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать