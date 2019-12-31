Зеленский поздравил Путина с наступающими праздниками и газовым соглашением и обсудил дальнейший обмен пленных
Об этом сообщает Офис президента Украины.
"Руководители государств поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц, состоявшимся 29 декабря. Также стороны приветствовали заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины, подписанного накануне", - говорится в сообщении.
Кроме того, лидеры государств договорились о согласовании новых списков для обмена удерживаемых лиц.
"Во время разговора главы государств также договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и россиян, находящихся в Украине. Стороны выразили надежду на то, что полное прекращение огня вдоль линии разделение на Донбассе начнется в ближайшее время", - сообщили в ОПГ.
- Напомним, украинское правительство разрешил НАК "Нафтогаз" подписать договор с Газпромом о транзите газа.
- 29 декабря состоялся обмен удерживаемыми лицами: в Украину из ОРДЛО вернулись 76 пленников. Зато Украина отдала оккупантам 127 человек, в том числе обвиняемых в расстрелах Майдана беркутовцев.
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