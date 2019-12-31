Зеленский поздравил Путина с наступающими праздниками и газовым соглашением и обсудил дальнейший обмен пленных

31 декабря, 2019, 13:05

Об этом сообщает Офис президента Украины.

"Руководители государств поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц, состоявшимся 29 декабря. Также стороны приветствовали заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины, подписанного накануне", - говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры государств договорились о согласовании новых списков для обмена удерживаемых лиц.

"Во время разговора главы государств также договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и россиян, находящихся в Украине. Стороны выразили надежду на то, что полное прекращение огня вдоль линии разделение на Донбассе начнется в ближайшее время", - сообщили в ОПГ.