Коронавирус в Китае: в Гонконге объявили чрезвычайную ситуацию и закрыли все школы

25 января, 2020, 16:07

Из-за вспышки коронавируса в Китае власти Гонконга объявили чрезвычайную ситуацию и закрыли все школы

Об этом со ссылкой на AP сообщает Укринформ.

Глава администрации Гонконга Керри Лам заявила, что ее правительство объявило вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией и закроет начальные и средние школы более чем на две недели. Учебные заведения снова откроются 17 февраля.

Лам отметила, что прямые авиарейсы и поезда из города Ухань не будут совершаться в регион.