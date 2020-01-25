Коронавирус в Китае: в Гонконге объявили чрезвычайную ситуацию и закрыли все школы
25 января, 2020, 16:07
Из-за вспышки коронавируса в Китае власти Гонконга объявили чрезвычайную ситуацию и закрыли все школы
Об этом со ссылкой на AP сообщает Укринформ.
Глава администрации Гонконга Керри Лам заявила, что ее правительство объявило вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией и закроет начальные и средние школы более чем на две недели. Учебные заведения снова откроются 17 февраля.
Лам отметила, что прямые авиарейсы и поезда из города Ухань не будут совершаться в регион.
- Между тем в Китае 1 287 человек уже инфицированы коронавирусом, при этом 41 случай закончился летально.
Читайте также
-
19 января, 2020 Зарплаты топ-чиновников и конец эпохи бедности
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-
-
Читайте также
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-