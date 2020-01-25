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Espreso.tvМирКоронавирус в Китае: в Гонконге объявили чрезвычайную ситуацию и закрыли все школы

Коронавирус в Китае: в Гонконге объявили чрезвычайную ситуацию и закрыли все школы


фото: ukrinform.ua
Из-за вспышки коронавируса в Китае власти Гонконга объявили чрезвычайную ситуацию и закрыли все школы

Об этом со ссылкой на AP сообщает Укринформ.

Глава администрации Гонконга Керри Лам заявила, что ее правительство объявило вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией и закроет начальные и средние школы более чем на две недели. Учебные заведения снова откроются 17 февраля.

Лам отметила, что прямые авиарейсы и поезда из города Ухань не будут совершаться в регион.

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