Коронавирус в Китае: 1300 инфицированных, более 40 умерших

25 января, 2020, 07:54

В Китае 1000 287 человек уже инфицированы коронавирусом, при этом 41 случай закончился летально

Об этом со ссылкой на официальные данные от власти этой страны передает китайский англоязычный портал The Global Times , информирует Еспресо.TV .

"По состоянию на субботу (25 января 2020 - ред.) в стране подтверждено 1 тыс. 287 случаев заболевания коронавируса в Ухане и 41 случай смерти", - сообщает медицинское ведомство.

При этом 180 новых случаев коронавирусной инфекции были подтверждены в провинции Хубэй, 15 из которых - в городе Ухань.

Всего, по состоянию на утро 25 января в провинции зафиксировано до 729 заражений коронавируса и 39 смертей из-за него.