Коронавирус добрался до Австралии и Малайзии
25 января, 2020, 09:27
Первые случаи заболевания коронавирусом, от которого в Китае умер 41 человек, в настоящее время выявлено в Австралии и Малайзии
Об этом со ссылкой на Reuters сообщает Еспресо.TV .
В субботу, 25 января, министр здравоохранения Австралии Виктория Дженни Микакос сообщила, что в больнице Мельбурна находится гражданин Китая, который прилетел из города Ухань 19 января. У него был подтвержден коронавирус, он в стабильном состоянии.
Еще один случай заболевания был зафиксирован в Малайзии. Министр здравоохранения Дзулкефль Ахмад сообщил о трех зараженных лицах - 65-летней женщине и ее двух внуков - граждан Китая.
- Напомним, китайский город Ухань является эпицентром распространения коронавируса.
- Между тем в Китае 1000 287 человек уже инфицированы коронавируса, при этом 41 случай закончился летально.
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