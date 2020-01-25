Коронавирус добрался до Австралии и Малайзии

25 января, 2020, 09:27

Первые случаи заболевания коронавирусом, от которого в Китае умер 41 человек, в настоящее время выявлено в Австралии и Малайзии

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает Еспресо.TV .

В субботу, 25 января, министр здравоохранения Австралии Виктория Дженни Микакос сообщила, что в больнице Мельбурна находится гражданин Китая, который прилетел из города Ухань 19 января. У него был подтвержден коронавирус, он в стабильном состоянии.

Еще один случай заболевания был зафиксирован в Малайзии. Министр здравоохранения Дзулкефль Ахмад сообщил о трех зараженных лицах - 65-летней женщине и ее двух внуков - граждан Китая.