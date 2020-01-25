Беларусь будет получать нефть из Америки и Персидского залива, - Лукашенко

25 января, 2020, 14:15

Беларусь договаривается о поставках нефти из США, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии

Об этом президент Александр Лукашенко рассказал в пятницу, 24 января 2020 года, на встрече с работниками одного завода газетной бумаги в родном для него городе Шклов, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на БелТА .

По словам Лукашенко, в Беларуси "блестящие" отношения с этими странами, в то время как с Москвой у Минска сейчас идет нефтяной "конфликт".

"Говорят, сколько надо, столько нефти поставим. Конечно, это мировая цена. Но качество нефти там лучше", - подчеркнул белорусский президент.

Кроме того, он повторил свои предыдущие заявления о реверсе из Польши, по одной из ниток нефтепровода "Дружба", а также транзит топлива через Украину из Черного моря и поставки нефти через порты на Балтике.