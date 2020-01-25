Беларусь будет получать нефть из Америки и Персидского залива, - Лукашенко
25 января, 2020, 14:15
Беларусь договаривается о поставках нефти из США, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии
Об этом президент Александр Лукашенко рассказал в пятницу, 24 января 2020 года, на встрече с работниками одного завода газетной бумаги в родном для него городе Шклов, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на БелТА .
По словам Лукашенко, в Беларуси "блестящие" отношения с этими странами, в то время как с Москвой у Минска сейчас идет нефтяной "конфликт".
"Говорят, сколько надо, столько нефти поставим. Конечно, это мировая цена. Но качество нефти там лучше", - подчеркнул белорусский президент.
Кроме того, он повторил свои предыдущие заявления о реверсе из Польши, по одной из ниток нефтепровода "Дружба", а также транзит топлива через Украину из Черного моря и поставки нефти через порты на Балтике.
- Напомним, на этой неделе Белорусская нефтяная компания (БНК) закупила в Норвегии 80 тыс тонн нефти . Топливо из норвежского месторождения Johan Sverdrup, которое по своим характеристикам похоже на российскую марку Urals, по морю доставят в порт Клайпеда в Литве. А оттуда - отправят в Беларусь по железной дороге.
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