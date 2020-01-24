В столице Перу взорвался бензовоз: есть погибшие и раненые

24 января, 2020, 10:34

В результате взрыва бензовоза в густонаселенном районе Лимы, столицы Перу, погиб один человек, еще около 50 получили ранения

Об этом пишет Xinhua со ссылкой на местные спасательные службы.

Отмечается, что взрыв способствовал утечке горючего и пожару, который распространился, как минимум, на восемь зданий. Согласно данным полиции, грузовик ударился в автомастерскую и взорвался.

Около 20 пострадавших получили тяжелые ожоги и были доставлены в больницы, а остальные получили медицинскую помощь на месте инцидента. Среди раненых были и 11 несовершеннолетних.

Xinhua добавляет, что в зоне взрыва было отключено электропитание с целью недопущения дальнейших возгораний.

Напомним, 18 августа прошлого года на западе Уганды взорвался бензовоз, в результате по меньшей мере 10 человек погибли, десятки людей пропали без вести.