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Espreso.tvМирВ Уганде взорвался бензовоз: не менее 10 погибших, десятки пропавших без вести. Видео

В Уганде взорвался бензовоз: не менее 10 погибших, десятки пропавших без вести. Видео

В воскресенье, 18 августа, на западе Уганды взорвался бензовоз, в результате по меньшей мере 10 человек погибли, десятки людей пропали без вести

Как сообщает Daily Monitor , трагедия произошла в округе Рубиризи.

По данным издания, бензовоз перевернулся после столкновения с автобусом, после чего прогремел взрыв и начался пожар.

Взрыв произошел рядом с местом, где расположены торговые точки. По словам представителя полиции, около 40 розничных и оптовых магазинов были сожжены.

Издание отмечает, что десятки людей пропали без вести в результате трагедии.

По данным местного телеканала NBS, жертвами аварии могут быть более 57 человек. Сейчас подтверждена гибель 10 человек.

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