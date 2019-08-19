В Уганде взорвался бензовоз: не менее 10 погибших, десятки пропавших без вести. Видео
Как сообщает Daily Monitor , трагедия произошла в округе Рубиризи.
По данным издания, бензовоз перевернулся после столкновения с автобусом, после чего прогремел взрыв и начался пожар.
EARLIER TODAY. A Fuel tanker exploded in Kyambura trading center in Rubirizi district- Daily Monitor (@DailyMonitor) 18 августа 2019 г.
Several fatalities reported #MonitorUpdates pic.twitter.com/0KISfYb9CL
Взрыв произошел рядом с местом, где расположены торговые точки. По словам представителя полиции, около 40 розничных и оптовых магазинов были сожжены.
Its really tragedy, people burnt at kyambura trading centre along kasese -ishaka road, Rubirizi district. my the deceased RIP @nbstv @PoliceUg @ntvuganda- NAYEBARE EDIGER (@EdigerNayebare) 18 августа 2019 г.
. pic.twitter.com/HmS7iz7IuU
Издание отмечает, что десятки людей пропали без вести в результате трагедии.
По данным местного телеканала NBS, жертвами аварии могут быть более 57 человек. Сейчас подтверждена гибель 10 человек.
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