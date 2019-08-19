В Уганде взорвался бензовоз: не менее 10 погибших, десятки пропавших без вести. Видео

19 августа, 2019, 10:31

В воскресенье, 18 августа, на западе Уганды взорвался бензовоз, в результате по меньшей мере 10 человек погибли, десятки людей пропали без вести

Как сообщает Daily Monitor , трагедия произошла в округе Рубиризи.

По данным издания, бензовоз перевернулся после столкновения с автобусом, после чего прогремел взрыв и начался пожар.

EARLIER TODAY. A Fuel tanker exploded in Kyambura trading center in Rubirizi district

Several fatalities reported #MonitorUpdates pic.twitter.com/0KISfYb9CL - Daily Monitor (@DailyMonitor) 18 августа 2019 г.

Взрыв произошел рядом с местом, где расположены торговые точки. По словам представителя полиции, около 40 розничных и оптовых магазинов были сожжены.

Издание отмечает, что десятки людей пропали без вести в результате трагедии.

По данным местного телеканала NBS, жертвами аварии могут быть более 57 человек. Сейчас подтверждена гибель 10 человек.