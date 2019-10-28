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Espreso.tvОбществоСобирал гостайны для Москвы: дипломата РФ в Болгарии подозревают в шпионаже

Собирал гостайны для Москвы: дипломата РФ в Болгарии подозревают в шпионаже


фото: bgnesagency
Специальная прокуратура Болгарии проводит досудебное расследование в отношении российского дипломата, которого подозревают в разведывательной деятельности на территории страны

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство БГНЕС.

Прокуратура установила, что, начиная с середины сентября прошлого года, российский дипломат в ранге первого секретаря посольства в Софии собирал на территории Болгарии информацию, которая имеет характер государственной тайны, для передачи ее в Москву.

"Было установлено, что почти год дипломат собирал разведывательную информацию, проводил регулярные конспиративные встречи с гражданами Болгарии, в том числе высокопоставленными чиновниками, имеющими доступ к государственной тайне, касающейся Болгарии, ЕС и НАТО. За предоставленную информацию он предлагал материальную помощь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с пунктом 1 ст.31 Венской конвенции о дипломатических сношениях, "дипломатический агент имеет иммунитет от уголовной юрисдикции принимающего государства".

По этой причине, несмотря на основания для его привлечения в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 1 УК Болгарии, уголовное производство в отношении гражданина РФ было прекращено по признакам ч. 1 ст. 3 УПК Болгарии ( "чиновник, обладающий иммунитетом").

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