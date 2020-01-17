Дело Шеремета: допросили трех свидетелей Дугарь

Об этом передает hromadske.

Один из них - Денис Громов - бывший военный 46 отдельного батальона спецназначения "Донбасс", отметил, что в июле 2016 года он был ранен и проходил лечение в 66 военном госпитале в Покровске (бывший Красноармейск), где работала Дугарь.

"С 15 на 16 июля у нас было боевое столкновение, оно продолжалось почти 8 часов. Началось где-то в семь часов вечера и закончилось на рассвете. 16 июля я получил ранение в виде контузии, были ушибы тканей мягких. Меня направили в Курахово - пункт медицинской помощи, а затем перевели в 66 мобильный госпиталь", - рассказал свидетель.

Также он рассказал, как и когда впервые познакомился с подозреваемой:

"Когда меня уже положили в палату, когда врач сказал какие мне нужны уколы, капельницы, то это делала Яна. Почему я ее запомнил, потому что когда человек получил соответствующие ранения, то те люди, которые ему помогают - закладываются в память на всю жизнь", - сказал свидетель.

Вместе с тем он отметил, что до этого не знал как ее зовут, а после того, как увидел стрим из суда первой инстанции - решил помочь. По его словам, Яну от видел три раза 16 и 17 июля в течение дня и 18 июля после 17 часов.

Второй свидетель - Петр Плебанович - экс-военный 46 отдельного батальона специального назначения "Донбасс". 16 июля 2016 года получил ранения, был отправлен сначала в Курахово, впоследствии в военный госпиталь №66 в Покровске.

"Впервые я увидел Яну 17 июля 2016 года. Не скажу точно время, было лето, трудно сориентироваться. На следующий день она мне тоже ставила капельницу, делала уколы, я запомнил это потому что у меня появились сильные боли. Был на лечении с 16 по 19 июля 2016 года", - рассказал свидетель и добавил, что сам проявил инициативу свидетельствовать.

Третий свидетель - Сергей Хомицкий рассказал, что в госпиталь попал около часа ночи 17 июля 2016 года. Он был ранен в промзоне Авдеевки.

"Я заметил Яну, потому что шел врач - или фамилия у него" Козак", или позывной - с таким оселедцем длинным. Позади шла Яна. У нее была специфическая походка. Она не так, как девушки ровно ходит, а как спортсменка. Плюс - у нее на руке было какаяе-то татуировка", - заявил он.

Хомицкий добавил, что первую операцию ему пытались провести 18 июля 2016 года. "Вроде провели через три дня. Я лежал, Яна ходила уколы давала. И лежал рядом военнослужащий, не знаю кто и из какой бригады, он рассказывал, что Яна сирота, она недавно пришла", - рассказал свидетель.

Он отметил, что следующий раз видел Яну на определенном мероприятии во Львове в 2017 году. Когда увидел в СМИ, что ее судят, вызвался помочь.

"Увидел в интернете, в телевизоре, что здесь такое дело есть, решил девушке помочь. Нельзя ее бросать под танк", - отметил Хомицкий.