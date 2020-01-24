Слушания об импичменте: демократы использовали слова защитника Трампа против него
Об этом сообщает Радио Свобода.
Представитель Демократической партии Джеррольд Надлер 23 января пытался опровергнуть заявления защитников Трампа, которые утверждали, что обвинения в адрес президента в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса - нежизнеспособные. Они утверждают, что обвинения, которые могут привести к импичменту, должны предусматривать конкретные нарушения уголовного кодекса.
Конституция США определяет "серьезные преступления и правонарушения" как основание для отставки президента, однако исторически дебаты происходили вокруг того, что эта фраза на самом деле означает.
Недлер показал видео с одним из крупнейших защитников, сенатором от Южной Каролины Линдси Грэмом, который во время судебного процесса об импичменте президента Билла Клинтона в 1999 году утверждал, что президенту можно объявить импичмент, даже если поведение, о котором идет речь, не является установленным законом правонарушением.
Надлер также продемонстрировал видео 1998 года с Аланом Дершовицем, который входит в команду защиты Трампа. Тогда юрист признавал злоупотребление властью таким, что подпадает под импичмент. Дерщовиц говорил, что злоупотребление властью "не должно быть преступлением".
"Если у вас есть кто-то, кто полностью коррумпирует офис президента, кто злоупотребляет доверием и несет большую опасность нашей свободе, вам не нужно техническое преступление", - сказал юрист.
Напомним, 21 января в Сенате США начался судебный процесс по импичменту президента США Дональда Трампа.
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