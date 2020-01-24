Слушания об импичменте: демократы использовали слова защитника Трампа против него

24 января, 2020, 10:16

На второй день сенатских слушаний по делу об импичменте президента США Дональда Трампа демократы использовали слова соратников главы государства против него

Об этом сообщает Радио Свобода.

Представитель Демократической партии Джеррольд Надлер 23 января пытался опровергнуть заявления защитников Трампа, которые утверждали, что обвинения в адрес президента в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса - нежизнеспособные. Они утверждают, что обвинения, которые могут привести к импичменту, должны предусматривать конкретные нарушения уголовного кодекса.

Конституция США определяет "серьезные преступления и правонарушения" как основание для отставки президента, однако исторически дебаты происходили вокруг того, что эта фраза на самом деле означает.

Недлер показал видео с одним из крупнейших защитников, сенатором от Южной Каролины Линдси Грэмом, который во время судебного процесса об импичменте президента Билла Клинтона в 1999 году утверждал, что президенту можно объявить импичмент, даже если поведение, о котором идет речь, не является установленным законом правонарушением.

Надлер также продемонстрировал видео 1998 года с Аланом Дершовицем, который входит в команду защиты Трампа. Тогда юрист признавал злоупотребление властью таким, что подпадает под импичмент. Дерщовиц говорил, что злоупотребление властью "не должно быть преступлением".

"Если у вас есть кто-то, кто полностью коррумпирует офис президента, кто злоупотребляет доверием и несет большую опасность нашей свободе, вам не нужно техническое преступление", - сказал юрист.

Напомним, 21 января в Сенате США начался судебный процесс по импичменту президента США Дональда Трампа.