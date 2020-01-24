Шпионский скандал в Болгарии: российских дипломатов выдворят из страны
24 января, 2020, 16:29
Правительство Болгарии рассматривает возможность выдворения из страны двух российских дипломатов, обвиненных в шпионаже
Об этом заявила министр иностранных дел страны Екатерина Захариева, сообщает Радио Свобода.
По ее словам, правительство получило письмо с обвинениями от прокуроров.
"Мы примем меры, которые обязаны принять и, скорее всего, объявим их (российских дипломатов - ред.) персонами нон грата", - сказала она.
Глава МИД добавила, что планирует вызвать российского посла в Софию.
В посольстве России в Софии заявили, что их официально не проинформировали о расследовании.
Ранее сообщалось, что прокуратура Болгарии начала расследование в отношении двух российских дипломатов , которые, по данным местных спецслужб, занимались шпионажем.
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