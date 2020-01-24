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Espreso.tvОбществоШпионский скандал в Болгарии: российских дипломатов выдворят из страны

Шпионский скандал в Болгарии: российских дипломатов выдворят из страны


фото: afp
Правительство Болгарии рассматривает возможность выдворения из страны двух российских дипломатов, обвиненных в шпионаже

Об этом заявила министр иностранных дел страны Екатерина Захариева, сообщает Радио Свобода.

По ее словам, правительство получило письмо с обвинениями от прокуроров.

"Мы примем меры, которые обязаны принять и, скорее всего, объявим их (российских дипломатов - ред.) персонами нон грата", - сказала она.

Глава МИД добавила, что планирует вызвать российского посла в Софию.

В посольстве России в Софии заявили, что их официально не проинформировали о расследовании.

Ранее сообщалось, что прокуратура Болгарии начала расследование в отношении двух российских дипломатов , которые, по данным местных спецслужб, занимались шпионажем.

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