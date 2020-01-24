"Как крысы прятались, чтобы не получить заявление": Порошенко о ГБРовцах, которым пытался передать обращение семей Небесной сотни
Сообщает Еспресо.TV
"Я еще раз хочу подчеркнуть - заявления семей Небесной сотни, которые мне вручили, я вынужден вернуть, потому что они, как крысы, прятались для того, чтобы не получить заявления. Такое отношение к семьям Небесной сотни, имеющим право выразить свое возмущение в связи с назначением зависимого от Януковича человека ... и они не могут выйти и нормально объяснить это? Это значит, что эти вещи делаются не просто так. И мы имеем жесткий Антимайдан и жесткий реванш. Идет умышленное нанесение вреда международной политике ", - подчеркнул Порошенко.
Напомним, что 24 января Порошенко пришел в Государственное бюро расследований на допрос.
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24 января в ГБР происходит митинг за отставку первого заместителя директора Бюро Александра Бабикова, который был адвокатом экс-президента Виктора Януковича.
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