"Как крысы прятались, чтобы не получить заявление": Порошенко о ГБРовцах, которым пытался передать обращение семей Небесной сотни

24 января, 2020, 15:21

Сообщает Еспресо.TV

"Я еще раз хочу подчеркнуть - заявления семей Небесной сотни, которые мне вручили, я вынужден вернуть, потому что они, как крысы, прятались для того, чтобы не получить заявления. Такое отношение к семьям Небесной сотни, имеющим право выразить свое возмущение в связи с назначением зависимого от Януковича человека ... и они не могут выйти и нормально объяснить это? Это значит, что эти вещи делаются не просто так. И мы имеем жесткий Антимайдан и жесткий реванш. Идет умышленное нанесение вреда международной политике ", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, что 24 января Порошенко пришел в Государственное бюро расследований на допрос.