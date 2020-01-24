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Espreso.tvСпорт"Десна" объявила о трансфере футболиста сборной Эстонии

"Десна" объявила о трансфере футболиста сборной Эстонии


фото: desna.football
Черниговская "Десна" подписала контракт с защитником сборной Эстонии Йонасом Таммом

Об этом сообщает официальный сайт черниговского клуба.

"Десна" объявила о подписании контракт сроком на 1,5 года, с эстонским защитником Йонасом Таммом. Игрок будет выступать под четвертым номером.

28-летний Тамм является игроком национальной сборной Эстонии. В его активе 35 матчей, 3 гола и 2 результативные передачи.

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