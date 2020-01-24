"Десна" объявила о трансфере футболиста сборной Эстонии
24 января, 2020, 10:50
Черниговская "Десна" подписала контракт с защитником сборной Эстонии Йонасом Таммом
Об этом сообщает официальный сайт черниговского клуба.
"Десна" объявила о подписании контракт сроком на 1,5 года, с эстонским защитником Йонасом Таммом. Игрок будет выступать под четвертым номером.
28-летний Тамм является игроком национальной сборной Эстонии. В его активе 35 матчей, 3 гола и 2 результативные передачи.
- 22 января черниговская «Десна» объявила о подписании контракта с полузащитником донецкого "Шахтера" Андреем Тотовицким.
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