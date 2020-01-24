Посылки из Китая получать можно, - Комаровский прокомментировал распространение коронавируса

24 января, 2020, 19:49

Врач-педиатр Евгений Комаровский утверждает, что посылки из Китая, несмотря на коронавирус, можно получать

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Врач отметил, что чаще всего вопрос, связанный с коронавирусом, такой: "Можно ли без опасений получать посылки (товары) из Китая?"

"Во-первых, вероятность того, что вирус сможет существовать вне организма млекопитающих более двух суток, ничтожно мала. Во-вторых, шансов получить именно через предметы инфицированную дозу вируса очень мало, даже теоретически (инфицирующая доза - количество микроорганизмов, потенциально способных вызывать заболевания ) ", - написал Комаровский.

Учитывая это, врач констатировал: "Посылки из Китая получать можно!"